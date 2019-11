Traffico Roma del 02-11-2019 ore 13:30

IN CITTA’ SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANTONIO

PACINOTTI SUBITO DOPO PIAZZALE DELLA RADIO.

ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO.

PRUDENZA PER UN ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA

DEL RACCORDO

ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, ROMA – NAPOLI,

PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE

LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO

SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON IL

TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTA’

VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL

EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI

INFRASETTIMANALI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma