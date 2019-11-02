Traffico Roma del 02-11-2019 ore 14:30
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IN CITTA’ SEGNALIAMO POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA ANTONIO
PACINOTTI SUBITO DOPO PIAZZALE DELLA RADIO.
ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO.
PRUDENZA PER UN ALLAGAMENTO SU VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DELL’ USCITA
DEL RACCORDO
ALLE 15 ALL’OLIMPICO SI GIOCA IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, ROMA – NAPOLI,
PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE
LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO. L’AREA DEL FORO ITALICO E’ RAGGIUNGIBILE CON IL
TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE DELLA CITTA’
VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL
EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI
INFRASETTIMANALI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma