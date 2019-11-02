Traffico Roma del 02-11-2019 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE .
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO.
SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, ROMA –
NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE
LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO.
VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL
EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI
INFRASETTIMANALI.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma