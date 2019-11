Traffico Roma del 02-11-2019 ore 16:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE .

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO.

SI STA’ DISPUTANDO ALL’OLIMPICO IL BIG MATCH DELLA GIORNATA, ROMA –

NAPOLI, PER QUESTA UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. PREVISTE LE CONSUETE

LIMITAZIONI AL TRANSITO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO

SPORTIVO.

VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL

EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI

INFRASETTIMANALI.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma