Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE .

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE

DIREZIONI.

ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO

STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO.

ALL’OLIMPICOE’ DA POCO TERMINATO L’INCONTRO , ROMA – NAPOLI,POSSIBILI

DISAGI NELLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI SULLA FERROVIA FL5

ROMA-CIVITAVECCHIA. NELLA TRATTA LADISPOLI-MACCARESE I TRENI SONO

SOSTITUITI DA BUS. NELLE FASCE ORARIE A MAGGIORE FREQUENTAZIONE PROGRAMMATO

UN TRENO OGNI 15 MINUTI FRA MACCARESE E ROMA, NELLE ALTRE UN TRENO OGNI

MEZZ’ORA.

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

