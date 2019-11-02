Traffico Roma del 02-11-2019 ore 17:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE .
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO NEANCHE SUL RACCORDOANULARE IN ENTRAMBE LE
DIREZIONI.
ALLA BUFALOTTA CHIUSA VIA DELLA MARCIGLIANA , PER IL DISSESTO DEL MANTO
STRADALE ALL’ALTEZZA DI VIA BARTOLOMEA CAPITANIO.
ALL’OLIMPICOE’ DA POCO TERMINATO L’INCONTRO , ROMA – NAPOLI,POSSIBILI
DISAGI NELLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI SULLA FERROVIA FL5
ROMA-CIVITAVECCHIA. NELLA TRATTA LADISPOLI-MACCARESE I TRENI SONO
SOSTITUITI DA BUS. NELLE FASCE ORARIE A MAGGIORE FREQUENTAZIONE PROGRAMMATO
UN TRENO OGNI 15 MINUTI FRA MACCARESE E ROMA, NELLE ALTRE UN TRENO OGNI
MEZZ’ORA.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma