Traffico Roma del 02-11-2019 ore 18:30
Più informazioni su
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA FLAMINIA TRA VIA CASSIA ED IL RACCORDO IN
USCITA DA ROMA.
STESSA SITUAZIONE VIA DEL FORO ITALICO TRA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII E LA VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI.
SUL RACCORDOANULARE RALLENTAMENTI LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA VIA
NOMENTANA E LA A24 ROMA TERAMO.
TERMINERANNO QUESTA SERA I LAVORI AL PONTE TRE DENARI SULLA FERROVIA FL5
ROMA-CIVITAVECCHIA. NELLA TRATTA LADISPOLI-MACCARESE I TRENI SONO
SOSTITUITI DA BUS. NELLE FASCE ORARIE A MAGGIORE FREQUENTAZIONE PROGRAMMATO
UN TRENO OGNI 15 MINUTI FRA MACCARESE E ROMA, NELLE ALTRE UN TRENO OGNI
MEZZ’ORA.
DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO
CULTURALE VIA DEI CASTANI SARA’ CHIUSA DALLE 7,00 ALLE 21 TRA PIAZZA DEI
MIRTI E VIA DEI FAGGI. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA
PER SEGUIRE IN TEMPO REALE GLI AGGIORNAMENTI DI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
SCARICA GRATUITAMENTE LE APP DI LUCEVERDE SU GOOGLE PLAY STORE E SU ITUNES
———————–
AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma