Traffico Roma del 02-11-2019 ore 19:30

CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.

DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI CHE RALLENTANO IL TRAFFICO , IN VIA DELLA

PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA CLEMENTE III VERSO VIA

BOCCEA, ED IN VIA OSTIENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA FRUGONI IN DIREZIONE

CENTRO

SUL RACCORDOANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SU L’INTERO ANELLO .

DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO

CULTURALE VIA DEI CASTANI SARA’ CHIUSA DALLE 7,00 ALLE 21 TRA PIAZZA DEI

MIRTI E VIA DEI FAGGI. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA

VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI

CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL

EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI

INFRASETTIMANALI.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma