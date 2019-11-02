Traffico Roma del 02-11-2019 ore 19:30
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CIRCOLAZIONE NEL COMPLESSO SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE.
DA SEGNALARE PERO’ DUE INCIDENTI CHE RALLENTANO IL TRAFFICO , IN VIA DELLA
PINETA SACCHETTI TRA VIA DEL FORTE BRASCHI E VIA CLEMENTE III VERSO VIA
BOCCEA, ED IN VIA OSTIENTE IN PROSSIMITA’ DI VIA FRUGONI IN DIREZIONE
CENTRO
SUL RACCORDOANULARE LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE SU L’INTERO ANELLO .
DOMANI DOMENICA 3 NOVEMBRE A CENTOCELLE PER UNA MANIFESTAZIONE SOCIO
CULTURALE VIA DEI CASTANI SARA’ CHIUSA DALLE 7,00 ALLE 21 TRA PIAZZA DEI
MIRTI E VIA DEI FAGGI. DEVIAZIONI PER LE NUMEROSE LINEE BUS DI ZONA
VI RICORDIAMO POI CHE DA LUNEDI’ 4 NOVEMBRE SCATTA IL DIVIETO PERMANENTE DI
CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ANELLO FERROVIARIO PER I VEICOLI DIESEL
EURO 3, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ AD ECCEZIONE DEI GIORNI FESTIVI
INFRASETTIMANALI.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMILIANO MARAZZI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma