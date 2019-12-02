Traffico Roma del 02-12-2019 ore 07:30
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INCIDENTE SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE
ROMA A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO.
SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA
ARDETINA IN DIREZIONE QUINDI PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI
CON CODE TRA LE USCITA PRENESTINA E TIBURTINA.
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN
TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA VIA DELLE VALLI CONCA D’ORO E LO SVINCOLO
PARIOLI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.
SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA, NATURALMENTE VERSO
L’EUR. CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE
CAPANNELLE.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma