Traffico Roma del 02-12-2019 ore 08:00
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ANCORA QUALCHE PROBLMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE CI SONO INCOLONNAMENTI
PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA A PARTIRE DAL TERRITORIO DI RIANO.
È DECISAMENTE AUMENTATO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN
CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’USCITA PONTINA. IN CARREGGIATA
ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA. SEMPRE
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA FLAMINIA, CASSIA E TRIONFALE E DA QUI SINO
ALL’USCITA AURELIA. ALTRE CODE – ANCORA IN ESTERNA – TRA PISANA, BIVIO ROMA
FIUMICINO E USCITA OSTIA ACILIA.
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN
TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA VIA DELLE VALLI CONCA D’ORO E LO SVINCOLO
PARIOLI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE E VIALE CASTRENSE
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, NATURALMENTE VERSO L’EUR. CODE
ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.
. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma