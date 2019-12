Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09:00

NON MOLTE LE NOVITÀ, C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE

CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA A PARTIRE DAL

TERRITORIO DI RIANO.

TRAFFICATISSIMO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA

ALL’USCITA PONTINA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E

TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA, CASSIA E TRIONFALE.

ALTRE CODE – ANCORA IN ESTERNA – TRA AURELIA, PISANA, BIVIO ROMA FIUMICINO

E PONTINA.

DATA L’OR CI SONO INCOLONNAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL

CENTRO. IN PARTICOLARE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DA LA

STORTA A TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN

TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA VIA DELLE VALLI CONCA D’ORO E LO SVINCOLO

PARIOLI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE E VIALE CASTRENSE

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, NATURALMENTE VERSO L’EUR. CODE

ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma