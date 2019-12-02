Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09:00
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NON MOLTE LE NOVITÀ, C’È ANCORA QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, ATTENZIONE
CI SONO INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE ROMA A PARTIRE DAL
TERRITORIO DI RIANO.
TRAFFICATISSIMO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE; CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA
ALL’USCITA PONTINA E DA QUI SINO AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.
IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E
TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA FLAMINIA, CASSIA E TRIONFALE.
ALTRE CODE – ANCORA IN ESTERNA – TRA AURELIA, PISANA, BIVIO ROMA FIUMICINO
E PONTINA.
DATA L’OR CI SONO INCOLONNAMENTI SU TUTTE LE CONSOLARI IN ENTRATA VERSO IL
CENTRO. IN PARTICOLARE SULLA CASSIA E SULLA FLAMINIA RISPETTIVAMENTE DA LA
STORTA A TOMBA DI NERONE E DA LABARO AL BIVIO DI TOR DI QUINTO.
TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO
INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN
TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA VIA DELLE VALLI CONCA D’ORO E LO SVINCOLO
PARIOLI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. CODE ANCHE IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE E VIALE CASTRENSE
SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, NATURALMENTE VERSO L’EUR. CODE
ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE MOLE ALLE CAPANNELLE.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma