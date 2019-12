Traffico Roma del 02-12-2019 ore 09:30

RESTA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SU TUTTE LE CONSOLARI CON CODE IN ENTRATA

IN CITTÀ. IN PARTICOLARE, SULLA CASSIA DA LA STORTA A TOMBA DI NERONE, A

COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

E PROPRIO AL CENTRO CI SONO DIFFICOLTÀ PER UN INCIDENTE AVVENUTO

ALL’ALTEZZA DELL’ISOLA TIBERINA; CI SONO CODE SUI LUNGOTEVERE AVENTINO, DEI

PIERLEONI E DE CENCI.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE SINO ALL’USCITA

TIBURTINA, QUINDI DALLA CASILINA ALL’USCITA LAURENTINA, SEMPRE IN INTERNA

RALLENTAMENTI DALLA PONTINA AL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO.

IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI CON CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E

TIBURTINA. SEMPRE IN ESTERNA CODE TRA CASSIA E TRIONFALE.

ALTRE CODE – ANCORA IN ESTERNA – TRA AURELIA, PISANA, BIVIO ROMA FIUMICINO

E PONTINA.

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN

TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E LO SVINCOLO

PARIOLI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

CODE ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE E

VIALE CASTRENSE.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO

L’EUR.

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, ANCHE IN QUESTO CASO

NATURALMENTE VERSO L’EUR. CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE

MOLE ALLE CAPANNELLE E DA QUI SINO A VIA DEL QUADRARO.

