Traffico Roma del 02-12-2019 ore 10:30

STA PROGRESSIVAMENTE CALANDO DI INTENSITÀ IL TRAFFICO SULLA RETE VIRIA

CITTADINA, ANCHE SE RESTANO CODE SU GRAN PARTE DELLE CONSOLARI IN ENTRATA

VERSO IL CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE LA SITUAZIONE VEDE ANCORA INCOLONNAMENTI IN

CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE SINO ALL’USCITA

TIBURTINA, CODE ANCHE DALLA CASILINA ALL’USCITA ARDEATINA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA, ANCHE A CAUSA

DEL TRAFFICO INCOLONNATO SULLA FLAMINIA. SEMPRE IN ESTERNA CODE ANCHE TRA

PISANA, BIVIO ROMA FIUMICINO E USCITA OSTIA ACILIA. E ANCORA PER QUANTO

RIGUARDA LA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA

TRAFFICO CONGESTIONATO SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA DOVE CI SONO

INCOLONNAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO SINO ALLA TANGENZIALE EST. IN

TANGENZIALE CODE TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E LO SVINCOLO

PARIOLI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO.

CODE ANCHE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA L’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE E

VIALE CASTRENSE.

AL CENTRO INCIDENTE LUNGOTEVERE DEI VALLATI ALL’ALTEZZA DI PONTE GARIBALDI,

CI SONO CODE A PARTIRE DALLA SINAGOGA.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE DAL RACCORDO AL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO

L’EUR.

SULLA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO, ANCHE IN QUESTO CASO

NATURALMENTE VERSO L’EUR. CODE ANCHE SULLA VIA APPIA DA SANTA MARIA DELLE

MOLE ALLE CAPANNELLE E DA QUI SINO A VIA DEL QUADRARO.

