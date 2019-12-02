Traffico Roma del 02-12-2019 ore 11:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA
TRA LE USCITE ROMANINA E LA RUSTICA IN DIREZIONE SALARIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA BREVI CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO
PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO PRENESTINA E
VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CI SONO DISAGI SULLA CASSIA PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO A
LA STORTA IN PROSSIMITÀ DI VIA GIANNINO TRAVERSI
INCIDENTE E CODE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA GREGORIO XI IN
DIREZIONE DI PIAZZA IRNERIO, ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI
ALL’ALTEZZA DI LARGO VALTURNANCHE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma