Traffico Roma del 02-12-2019 ore 11:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA

TRA LE USCITE ROMANINA E LA RUSTICA IN DIREZIONE SALARIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA BREVI CODE TRA PORTONACCIO E IL BIVIO

PER LA TANGENZIALE EST. IN TANGENZIALE CODE TRA LO SVINCOLO PRENESTINA E

VIALE CASTRENSE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

CI SONO DISAGI SULLA CASSIA PER LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE AVVENUTO A

LA STORTA IN PROSSIMITÀ DI VIA GIANNINO TRAVERSI

INCIDENTE E CODE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA GREGORIO XI IN

DIREZIONE DI PIAZZA IRNERIO, ALTRO INCIDENTE IN VIA DEI PRATI FISCALI

ALL’ALTEZZA DI LARGO VALTURNANCHE.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma