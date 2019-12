Traffico Roma del 02-12-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI E’ NORMALIZZATA, STESSA COSA LUNGO

IL TRATTO URBANO DELLA A24.

INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI

SPORTIVI E TRA LA TIBURTINA ED IL BIVIO CON LA A124 IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI.

TRAFFICO RALLENTATO AL MOMENTO SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A

VIA GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO

RALLENTAMENTI POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E

VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO

VIA DEL CORSO PER L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. È CHIUSA AL

TRAFFICO DALLA MEZZANOTTE ALLE 5,15 DEL MATTINO , TRA PIAZZA VENEZIA E VIA

DEI SABINI. FINE LAVORI PREVISTA PER DOMANI MARTEDÌ 3 DICEMBRE.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL

NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma