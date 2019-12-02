Traffico Roma del 02-12-2019 ore 14:30
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SUL RACCORDO ANULARE LA CIRCOLAZIONE SI E’ NORMALIZZATA, STESSA COSA LUNGO
IL TRATTO URBANO DELLA A24.
INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALL’ALTEZZA DI VIA DEI CAMPI
SPORTIVI E TRA LA TIBURTINA ED IL BIVIO CON LA A124 IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI.
TRAFFICO RALLENTATO AL MOMENTO SULLA VIA CASSIA DA VIA BARBARANO ROMANO A
VIA GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO
RALLENTAMENTI POI SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA CRISTOFORO COLOMBO E
VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO
VIA DEL CORSO PER L’ALLESTIMENTO DELLE LUMINARIE NATALIZIE. È CHIUSA AL
TRAFFICO DALLA MEZZANOTTE ALLE 5,15 DEL MATTINO , TRA PIAZZA VENEZIA E VIA
DEI SABINI. FINE LAVORI PREVISTA PER DOMANI MARTEDÌ 3 DICEMBRE.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma