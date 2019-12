Traffico Roma del 02-12-2019 ore 16:30

sono terminati i lavori di rimozione di un palo della luce sulla tang.est,

altezza uscita tor di quinto, direzione stadio olimpico: ci sono

incolonnamenti fino allo svincolo della via salaria in entrambe le

direzioni di marcia.

al nomentano riaperto da pochi minuti piazzale delle provincie, in

precedenza chiuso in direzione di piazzale valerio massimo per consentire

la verifica DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO di alcuni cornicioni pericolanti

di un edificio; anche in questo caso ci sono residui rallentamenti in

particolare su via catania.

sul tratto urbano dell’a24 roma teramo code tra portonaccio e la tang est

in entrambe le direzioni, trafficata, di conseguenza la stessa tang.est a

partire dai monti tiburtini verso san giovanni e da largo passamonti verso

lo stadio olimpico.

per finire sul gra, in carreggiata esterna, rallentamenti e code dalla

pontina all’appia, direzione casilina.

