Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17:00

INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA

MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA

GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO SOLITI INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE

SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ

DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA cassia bis E SALARIA E TRA

NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI dalla roma-

fiumicino all’ardeatina e dall’appia alla diramazione di roma sud.

in teMA DI TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 8 È INTERROTTA E SOSTITUITA DA

BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE-CASALETTO PER

UN GUASTO TECNICO.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma