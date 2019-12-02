Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17:00
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INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA
MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
A ROMA NORD LUNGHE CODE SULLA VIA CASSIA TRA L’OLGIATA, LA STORTA E LA
GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E DALL’OSPEDALE SAN PIETRO A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO SOLITI INCOLONNAMENTI PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE
SAN GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ
DA VIA FIORENTINI A TOR CERVARA.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA cassia bis E SALARIA E TRA
NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI dalla roma-
fiumicino all’ardeatina e dall’appia alla diramazione di roma sud.
in teMA DI TRASPORTO PUBBLICO LA LINEA TRAM 8 È INTERROTTA E SOSTITUITA DA
BUS IN ENTRAMBE LE DIREZIONI NELLA TRATTA STAZIONE TRASTEVERE-CASALETTO PER
UN GUASTO TECNICO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma