Traffico Roma del 02-12-2019 ore 17:30
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A ROMA NORD CODE IN USCITA DALLA CITTà SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN
PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL
GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST
ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ
DA PORTONACCIO A TOR CERVARA.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA
NOMENTANA E CASILINA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO
ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma