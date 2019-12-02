Traffico Roma del 02-12-2019 ore 18:00
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A ROMA NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN
PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL
GRA.
SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE SAN
GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST
ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24.
AL NOMENTANO CHIUSURA TEMPORANEA DELLA Complanare DI VIA NOMENTANA fra
Corso Trieste e Viale Regina Margherita in direzione Porta Pia PER Lavori
urgenti ALLA rete idrica.
INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA
MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ
DA PORTONACCIO A TOR CERVARA.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA
NOMENTANA Ed appia, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO
ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD e dalla prenestina al bivio per l’a24.
SEMPRE A ROMA SUD CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI
MALAFEDE VERSO OSTIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34
34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma