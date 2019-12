Traffico Roma del 02-12-2019 ore 18:00

A ROMA NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA CASSIA DALL’OSPEDALE SAN

PIETRO A VIA DI GROTTAROSSA E SULLA VIA FLAMINA DA CORSO FRANCIA SINO AL

GRA.

SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI PER IL TRAFFICO IN DIREZIONE SAN

GIOVANNI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST

ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA NOMENTANA AL BIVIO PER L’A24.

AL NOMENTANO CHIUSURA TEMPORANEA DELLA Complanare DI VIA NOMENTANA fra

Corso Trieste e Viale Regina Margherita in direzione Porta Pia PER Lavori

urgenti ALLA rete idrica.

INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IN ZONA PONTE GALERIA ALTEZZA VIA DELLA

MURATELLA: CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA VIA DELLA MAGLIANA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE IN USCITA DALLA CITTÀ

DA PORTONACCIO A TOR CERVARA.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA

NOMENTANA Ed appia, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO

ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD e dalla prenestina al bivio per l’a24.

SEMPRE A ROMA SUD CODE SU VIA C.COLOMBO DA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI

MALAFEDE VERSO OSTIA.

