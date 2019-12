Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19:00

A ROMA NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA FLAMINiA DA CORSO FRANCIA

SINO AL GRA, e SU VIA DEL FORO Italico in DIREZIONE SAN GIOVANNI DA viale

di tor di quinto ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI

RALLENTAMENTI all’altezza della rampa d’ingresso per la a24 per entrambe le

direzioni di marcia.

proprio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE DA

PORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIA FIORENTINI ALLA

TANG.EST VERSO IL CENTRO.

rimaniamo in zona per segnalare un incidente su largo pittaluga all’altezza

di via di casal bertone

AL NOMENTANO CHIUSURA TEMPORANEA DELLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA FRA

CORSO TRIESTE E VIALE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PORTA PIA PER LAVORI

URGENTI ALLA RETE IDRICA.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA

NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO

ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER L’A24.

SEMPRE A ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DAl gra a VIA DI MALAFEDE VERSO

OSTIA; molto trafficata anche la via pontina dal gra sino a pomezia in

entrambe le direzioni.

