Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19:00
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A ROMA NORD CODE IN USCITA DALLA CITTÀ SULLA VIA FLAMINiA DA CORSO FRANCIA
SINO AL GRA, e SU VIA DEL FORO Italico in DIREZIONE SAN GIOVANNI DA viale
di tor di quinto ALLA VIA SALARIA; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST ALTRI
RALLENTAMENTI all’altezza della rampa d’ingresso per la a24 per entrambe le
direzioni di marcia.
proprio SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIA FIORENTINI ALLA
TANG.EST VERSO IL CENTRO.
rimaniamo in zona per segnalare un incidente su largo pittaluga all’altezza
di via di casal bertone
AL NOMENTANO CHIUSURA TEMPORANEA DELLA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA FRA
CORSO TRIESTE E VIALE REGINA MARGHERITA IN DIREZIONE PORTA PIA PER LAVORI
URGENTI ALLA RETE IDRICA.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA
NOMENTANA ED APPIA, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO
ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E DALLA PRENESTINA AL BIVIO PER L’A24.
SEMPRE A ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DAl gra a VIA DI MALAFEDE VERSO
OSTIA; molto trafficata anche la via pontina dal gra sino a pomezia in
entrambe le direzioni.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma