Traffico Roma del 02-12-2019 ore 19:30

A ROMA NORD SU VIA DEL FORO Italico code a tratti DA viale di tor di quinto

ALLA VIA SALARIA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PROSEGUENDO SULLA TANG.EST

ALTRI RALLENTAMENTI sino al largo lanciani.

in centro incidente su Via Nazionale Altezza Via delle Quattro Fontane:

inevitabili i rallentamenti.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO CODE DA PORTONACCIO Al gra

IN USCITA DALLA CITTÀ, E DA VIAle togliatti ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO.

AL NOMENTANO appena riaperta LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA, in precedenza

chiusa per lavori urgenti alla rete idrica tra CORSO TRIESTE E VIALE REGINA

MARGHERITA IN DIREZIONE PORTA PIA.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI e code a tratti dalla flaminia

all’appia e dalla via del mare alla via aurelia, mentre IN ESTERNA CODE A

TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO ALLA pontina, dalla laurentina alla diRAMAZIONE

DI ROMA SUD, poi tra casilina e bufalotta e tra salaria e trionfale.

al gianicolense rallentamenti per incidente in Via Luigi Zambarelli

all’altezza di Via Ludovica Albertoni.

a l’annunziatella rallentamenti per incidente in Via di Grotta Perfetta in

Prossimità di Viale Erminio Spalla.

a ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DAl gra a VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; molto

trafficata anche la via pontina dal gra sino a castel di decima

