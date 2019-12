Traffico Roma del 02-12-2019 ore 20:00

A ROMA NORD SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA

SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PROSEGUENDO SULLA TANG. EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA TIBURTINA A VIALE

CASTRENSE SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO RALLENTAMENTI E CODE DA

PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL GRA.

SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA cassia

bis alla casilina, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO

ALLA via del mare, DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, POI TRA

CASILINA E BUFALOTTA.

A ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DAL GRA A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; MOLTO

TRAFFICATA ANCHE LA VIA PONTINA DAL GRA SINO A CASTEL DI DECIMA

PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII, CHIUSA DI NOTTE TRA LE 21:00 E LE 6:00 DEL MATTINO DA VIA

DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO IL TRIONFALE. I LAVORI

TERMINERANNO VENERDÌ 6 DICEMBRE

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ

SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL

NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma