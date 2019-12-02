Traffico Roma del 02-12-2019 ore 20:00
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A ROMA NORD SU VIA DEL FORO ITALICO CODE A TRATTI DA CORSO FRANCIA ALLA VIA
SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PROSEGUENDO SULLA TANG. EST ALTRI RALLENTAMENTI DALLA VIA TIBURTINA A VIALE
CASTRENSE SEMPRE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO RALLENTAMENTI E CODE DA
PORTONACCIO A TOR CERVARA VERSO IL GRA.
SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI DALLA cassia
bis alla casilina, MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA-FIUMICINO
ALLA via del mare, DALLA LAURENTINA ALLA DIRAMAZIONE DI ROMA SUD, POI TRA
CASILINA E BUFALOTTA.
A ROMA SUD CODE SU VIA COLOMBO DAL GRA A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA; MOLTO
TRAFFICATA ANCHE LA VIA PONTINA DAL GRA SINO A CASTEL DI DECIMA
PROSEGUONO I LAVORI NOTTURNI ALL’IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, CHIUSA DI NOTTE TRA LE 21:00 E LE 6:00 DEL MATTINO DA VIA
DEL FORO ITALICO A VIA DELLA PINETA SACCHETTI VERSO IL TRIONFALE. I LAVORI
TERMINERANNO VENERDÌ 6 DICEMBRE
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ
SUL TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL
NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma