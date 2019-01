Traffico Roma del 03-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg

PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA

IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON.

POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI

VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE.

SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE LA CIRCOLAZIONE RISULTA INVECE

SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO.

DIAMO ORA UNO SGUARDO AI VARI CANTIERI:

FINO A DOMANI VENERDI 4 GENNAIO, NELLA FASCIA ORARIA 09:00 – 16:00,

CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,

PER LAVORI DI POTATURA.

SINO AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE (VIA

ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)

PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.

CHIUSA, INVECE SINO AL 12 GENNAIO, LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,

FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.

