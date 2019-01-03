Traffico Roma del 03-01-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 07:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA
IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA VIA ISACCO NEWTON.
POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI
VIA FILOMUSI GUELFI SEMPRE A CAUSA DI UN INCIDENTE.
SULLE ALTRE STRADE E AUTOSTRADE ROMANE LA CIRCOLAZIONE RISULTA INVECE
SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO.
DIAMO ORA UNO SGUARDO AI VARI CANTIERI:
FINO A DOMANI VENERDI 4 GENNAIO, NELLA FASCIA ORARIA 09:00 – 16:00,
CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,
PER LAVORI DI POTATURA.
SINO AL 5 GENNAIO MODIFICHE AL TRAFFICO IN VIA GALVANI E VIE LIMITROFE (VIA
ZABAGLIA, FRANKLIN, MASTRO GIORGIO E A. VOLTA)
PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE.
CHIUSA, INVECE SINO AL 12 GENNAIO, LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,
FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,
PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma