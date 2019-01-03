Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL
TEVERE, SI STA IN CODA SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE
DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE.
A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,
PER UN VEICOLO IN PANNE, SI RALLENTA IN ENTRATA IN CITTA’,
TRA GLI SVINCOLI DI VIA FILIPPO FIORENTINI E DI PORTONACCIO.
VERSO SAN GIOVANNI BREVI CODE SU VIA CILICIA,
NEI PRESSI DI PIAZZA GALERIA.
PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI:
FINO A DOMANI VENERDI 4 GENNAIO NELLA FASCIA ORARIA 09:00 – 16:00
CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,
PER LAVORI DI POTATURA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma