Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 08:20 mg

PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL

TEVERE, SI STA IN CODA SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO IN DIREZIONE

DELL’EUR, A PARTIRE DALL’ANSA DEL TEVERE.

A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, ALL’ALTEZZA DI VIA FILOMUSI GUELFI.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO,

PER UN VEICOLO IN PANNE, SI RALLENTA IN ENTRATA IN CITTA’,

TRA GLI SVINCOLI DI VIA FILIPPO FIORENTINI E DI PORTONACCIO.

VERSO SAN GIOVANNI BREVI CODE SU VIA CILICIA,

NEI PRESSI DI PIAZZA GALERIA.

PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI:

FINO A DOMANI VENERDI 4 GENNAIO NELLA FASCIA ORARIA 09:00 – 16:00

CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,

PER LAVORI DI POTATURA.

