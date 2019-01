Traffico Roma del 03-01-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 09:20 mg

SULLA ROMA-AEROPORTO FIUMICINO, PER UN INCIDENTE AVVENUTO SUL VIADOTTO

DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL TEVERE,

LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’EUR, A PARTIRE DA PARCO DE’ MEDICI.

RIPERCUSSIONI SU VIA ISACCO NEWTON E SU VIA DELLA MAGLIANA DOVE

SI SONO FORMATE LUNGHE CODE IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA.

SU VIA DI TORREVECCHIA INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DI VIA TRIONFALE A CAUSA

DI UN ALTRO INCIDENTE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI ANCHE IN PIAZZA EUCLIDE.

SEMPRE PER INCIDENTE.

IN DIREZIONE CENTRO, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA SU VIA NOMENTANA,

DA PIAZZA SEMPIONE ALLA TANGENZIALE EST.

CODE ANCHE LUNGO VIA TIBURTINA, DA VIA DEL CASALE DI SAN BASILIO A

REBIBBIA.

PER QUANTO RIGUARDA NUOVI CANTIERI:

CHIUSA SINO AL 12 GENNAIO, LA COMPLANARE DI VIA NOMENTANA,

FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE

FINO A DOMANI VENERDI 4 GENNAIO NELLA FASCIA ORARIA 09:00 – 16:00

CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI SALONE: FRA VIA COLATINA E VIA NOALE,

PER LAVORI DI POTATURA.

