Traffico Roma del 03-01-2019 ore 11:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 11:20 mg

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE

ROMANE.

SU VIA CASILINA, PERO’, SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI NELLE DUE DIREZIONI,

ALL’ALTEZZA DI GROTTE CELONI PER UN INCIDENTE.

POSSIBILI RALLENTAMENTI POI IN VIA DEL FOSSO DI SANTA MAURA,

ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRE SPACCATA, A CAUSA DI UN ALTRO INCIDENTE.

SU VIA NOMENTANA, INVECE SI STA IN CODA IN DIREZIONE CENTRO,

PER IL TRAFFICO INTENSO, DA PIAZZA SEMPIONE ALLA TANGENZIALE EST.

RICORDIAMO CHE PROPRIO SU VIA NOMENTANA, SINO AL 12 GENNAIO,

LA COMPLANARE RIMARRA’ CHIUSA AL TRANSITO,

FRA VIA VAL CHISONE E VIA VAL D’AOSTA, IN DIREZIONE DI PORTA PIA,

PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE STRADALE

IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI:

RALLENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST, TRA VIA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE E

CODE IN VIA CILICIA, TRA VIA APPIA ANTICA E PIAZZA GALERIA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma