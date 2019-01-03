Traffico Roma del 03-01-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE13:20 mg
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
LA CIRCOLAZIONE CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE SULLE STRADE E AUTOSTRADE
ROMANE.
SEGNALIAMO COMUNQUE POSSIBILI RALLENTAMENTI LUNGO VIA TUSCOLANA IN
PROSSIMITÀ DI VIA ROCCA DI PAPA A CAUSA DI UN INCIDENTE.
TRAFFICO RALLENTATO DA UN INCIDENTE ANCHE IN VIA SIRIA NEI PRESSI DI PIAZZA
ZAMA.
IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI SI RALLENTA SEMPRE SU VIA CILICIA DALL’APPIA
ANTICA A PIAZZA GALERIA E
SULLA TANGENZIALE EST, DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma