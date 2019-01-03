Traffico Roma del 03-01-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 15:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE.
SCARSO IL TRAFFICO SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE
RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.
GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA
DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
NEL QUARTIERE APPIO LATINO SI RALLENTA PER IL TRAFFICO INTENSO SU VIA
CILICIA DALLA COLOMBO A PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.
SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE TRA VIA CASILINA E VIA NOLA IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
INFINE, UNA NOTIZIA CHE RIGUARDA I TRASPORTI PUBBLICI.
LA LINEA TRAM 3 È INTERROTTA TRA PORTA MAGGIORE E PIRAMIDE A CAUSA DI UN
GUASTO TECNICO. IL PERCORSO È COMUNQUE GARANTITO GRAZIE AL SERVIZIO AUTOBUS
SOSTITUTIVO CHE EFFETTUA LA STESSA LINEA DEL TRAM 3.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO!
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma