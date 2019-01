Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 15:20

SCARSO IL TRAFFICO SULLA CAPITALE. SI GUIDA REGOLARMENTE SUL GRANDE

RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST.

GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN ZONA GIUSTINIANA SULLA VIA CASSIA, TRA VIA

DELLA GIUSTININA E VIA RIDOLFO LIVI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

NEL QUARTIERE APPIO LATINO SI RALLENTA PER IL TRAFFICO INTENSO SU VIA

CILICIA DALLA COLOMBO A PIAZZA GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.

SI RALLENTA ANCHE SU VIALE CASTRENSE TRA VIA CASILINA E VIA NOLA IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

INFINE, UNA NOTIZIA CHE RIGUARDA I TRASPORTI PUBBLICI.

LA LINEA TRAM 3 È INTERROTTA TRA PORTA MAGGIORE E PIRAMIDE A CAUSA DI UN

GUASTO TECNICO. IL PERCORSO È COMUNQUE GARANTITO GRAZIE AL SERVIZIO AUTOBUS

SOSTITUTIVO CHE EFFETTUA LA STESSA LINEA DEL TRAM 3.

