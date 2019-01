Traffico Roma del 03-01-2019 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA

DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRNA

SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PONTINA E ARDEATINA

IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E

VIALE DELLA MOSCHEA

LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO

SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA DALLA COLOMBO A PIAZZA

GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.

RICORDIAMO CHE FINO AL 12 GENNAIO, SULLA NOMENTANA DIREZIONE PORTA PIA,

ANDRANNO AVANTI I LAVORI SULLA CORSIA LATERALE TRA VIA VAL CHISONE E VIA

VAL D’AOSTA, ATTENZIONE QUINDI AI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma