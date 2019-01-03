Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18:00
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 17:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STANNO FORMANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA
DEL RACCORDO ANULARE TRA CASILINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTRNA
SI RALLENTA PER TRAFFICO TRA PONTINA E ARDEATINA
IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA TOR DI QUINTO E
VIALE DELLA MOSCHEA
LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SU VIA CILICIA DALLA COLOMBO A PIAZZA
GALERIA VERSO SAN GIOVANNI.
RICORDIAMO CHE FINO AL 12 GENNAIO, SULLA NOMENTANA DIREZIONE PORTA PIA,
ANDRANNO AVANTI I LAVORI SULLA CORSIA LATERALE TRA VIA VAL CHISONE E VIA
VAL D’AOSTA, ATTENZIONE QUINDI AI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma