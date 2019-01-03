Traffico Roma del 03-01-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
DIMINUISCONO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL
MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE SI ALLUNGANO
QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA
ROMANINA
INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO A
TRASTEVERE IN VIA ETTORE ROLLI RALLENTA IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI ,
ALTRO INCIDENTE IN VIA ENRICO MEDI AL PORTUENSE ED ANCORA IN VIA DEL FOSSO
DEL TORRINO ALL’ALTEZZA DELL’EUR VILLAGE
RESTIAMO IN ZONA INFINE PER SEGNALARE ANCORA
LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma