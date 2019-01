Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 18:20 MAVE

DIMINUISCONO LE CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE AL

MOMENTO PRESENTI TRA TRA CASILINA E LA VIA APPIA MENTRE SI ALLUNGANO

QUELLE PRIMA SEGNALATE IN CARREGGIATA ESTRNA ORA TRA LA LAURENTINA E LA

ROMANINA

INTANTO IN CITTA’ SONO AVVENUTI DIVERSI INCIDENTI, QUELLO AVVENUTO A

TRASTEVERE IN VIA ETTORE ROLLI RALLENTA IL TRAFFICO NELLE DUE DIREZIONI ,

ALTRO INCIDENTE IN VIA ENRICO MEDI AL PORTUENSE ED ANCORA IN VIA DEL FOSSO

DEL TORRINO ALL’ALTEZZA DELL’EUR VILLAGE

RESTIAMO IN ZONA INFINE PER SEGNALARE ANCORA

LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO

