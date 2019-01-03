Traffico Roma del 03-01-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI ….
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA
SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA ROMANINA , MENTRE RISULTA
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA
LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA
CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO
ALTRE CODE POCO LONTANO SULLA CRISTOFORO COLOMBO MA OLTRE IL RACCORDO TRA
VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA A CAUSA DI UN
INCIDENTE
RICORDIAMO INFINE I LAVORI IN VIA GALVANI NEL QUARTIERE TESTACCIO FINO AL 5
GENNAIO. SONO PREVISTI CAMBIAMENTI ALLA VIABILTÀ CON DIVIETI DI SOSTA E DI
TRANSITO SU ALCUNE STRADE ADIACENTI. DEVIATE LE LINEE 718 E 719.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma