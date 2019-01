Traffico Roma del 03-01-2019 ore 20:00

VIABILITÀ ROMA GIOVEDÌ 3 GENNAIO 2019 ORE 19:20 MAVE

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI ….

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA

SULLA CARREGGIATA ESTERNA DALLA LAURENTINA ALLA ROMANINA , MENTRE RISULTA

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE SULLA CARREGGIATA INTERNA

LUNGHE CODE IN USCITA DA ROMA SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA

CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO

ALTRE CODE POCO LONTANO SULLA CRISTOFORO COLOMBO MA OLTRE IL RACCORDO TRA

VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE OSTIA A CAUSA DI UN

INCIDENTE

RICORDIAMO INFINE I LAVORI IN VIA GALVANI NEL QUARTIERE TESTACCIO FINO AL 5

GENNAIO. SONO PREVISTI CAMBIAMENTI ALLA VIABILTÀ CON DIVIETI DI SOSTA E DI

TRANSITO SU ALCUNE STRADE ADIACENTI. DEVIATE LE LINEE 718 E 719.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma