Traffico Roma del 03-01-2020 ore 08:00
Più informazioni su
NESSUN PROBLEMA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE,
NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO SE NON QUELLO LEGATO AGLI SPOSTAMENTI DEL
MATTINO.
LE TEMPERATURE SONO PIUTTOSTO RIGIDE, SEPPUR IN AUMENTO, NON SI ESCLUDE LA
FORMAZIONE DI TRATTI GHIACCIATI SULLE STRADE DEL FONDO VALLE, MASSIMA
PRUDENZA SOPRATTUTTO SUI VIADOTTI.
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA METRO A LE STAZIONI CORNELIA E
BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI TRANSITANO SENZA FERMARE.
ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI
CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO. SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI
BARBERINI
QUESTA SERA LA PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE
PARIS; POSSIBILE QUALCHE DISAGIO PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO A
PARTIRE DALLE 19.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
———————–
AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma