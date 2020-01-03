Traffico Roma del 03-01-2020 ore 08:30
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NON CI SONO SOSTANZIALI NOVITA, REGOLARE IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA
RETE VIARIA CITTADINA DELLA CAPITALE, NESSUN IMPEDIMENTO SU RACCORDO E
CONSOLARI.
TRASPORTO PUBBLICO RITARDI STANNO INTERESSANDO LA LINEA FERROVIARIA FL1
ORTE ROMA FIUMICINO AEROPORTO A CAUSA DI UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI DI
CIRCOLAZIONE. CONSIGLIAMO A COLORO CHE SONO DIRETTI AL LEONARDO DA VINCI DI
RECARSI IN STAZIONE CON UN CERTO ANTICIPO
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E DI CIPRO. SEMPRE
CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI.
QUESTA SERA LA PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE
PARIS; POSSIBILE QUALCHE DISAGIO PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO A
PARTIRE DALLE 19.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma