Traffico Roma del 03-01-2020 ore 10:30
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SI MANTIENE SCORREVOLE IL TRAFFICO A ROMA, TUTTO TRANQUILLO AL MOMENTO SU
RACCORDO E CONSOLARI, LEGGERMENTE PIÙ SOSTENUTO IL MOVIMENTO IN PROSSIMITÀ
DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI.
NEL QUADRANTE NORD DA SEGNALARE UN INCIDENTE IN VIA ITALO PANATTONI
ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ACQUA TRAVERSA, POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI
CIRCOLAZIONE.
RITARDI STANNO INTERESSANDO LA LINEA FERROVIARIA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO
AEROPORTO A CAUSA DI UN PROBLEMA AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE. CONSIGLIAMO
A COLORO CHE SONO DIRETTI AL LEONARDO DA VINCI DI RECARSI IN STAZIONE CON
UN CERTO ANTICIPO.
SI STA INVECE NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SULL’ALTA VELOCITÀ ROMA FIRENZE
DOPO O RITARDI LEGATI AD UN PROBLEMA TECNICO NELLA STAZIONE DI SETTEBAGNI.
QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE
PARIS; POSSIBILE QUALCHE DISAGIO PER IL TRAFFICO SULLA CRISTOFORO COLOMBO A
PARTIRE DALLE 19.00.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma