Traffico Roma del 03-01-2020 ore 11:30
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RESTANO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO
ANULARE, PERNALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE A
PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALLO SVINCOLO CENTRALE DEL LATTE IN DIREZIONE
QUINDI SALARIA.
SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI,
PIÙ INTENSA IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI.
AI PARIOLI CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA GUIDUBALDO DEL MONTE ALL’INTERSEZIONE
CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI
PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LE
STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI
TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE
COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E DI CIPRO. SEMPRE
CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: BAJOK
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma