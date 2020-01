Traffico Roma del 03-01-2020 ore 12:30

RESTANO NOTEVOLI DIFFICOLTÀ LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO

ANULARE, PERNALIZZATA DA UN INCIDENTE, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE A

PARTIRE DALLA CASILINA SINO ALLO SVINCOLO CENTRALE DEL LATTE IN DIREZIONE

QUINDI SALARIA.

SULLE ALTRE STRADE DELLA CAPITALE LA CIRCOLAZIONE NON PRESENTA IMPEDIMENTI,

PIÙ INTENSA IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI.

AI PARIOLI CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA GUIDUBALDO DEL MONTE ALL’INTERSEZIONE

CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI

PER LAVORI A SCALE MOBILI E ASCENSORI, RICORDIAMO CHE SULLA METRO A LE

STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI VI

TRANSITANO SENZA FERMARE. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE

COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E DI CIPRO. SEMPRE

CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI.

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.

