Traffico Roma del 03-01-2020 ore 14:30

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ANCORA QUALCHE

RALLENTAMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA CENTRALE DEL LATTE SINO

ALL’USCITA PER LA VIA NOMENTANA, IN DIREZIONE, QUINDI, SALARIA: SI TRATTA

DI TRAFFICO GENERATO DA UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RISOLTO.

CI SONO, PERò, DEI RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE

DA VIA DI CASAL BOCCONE IN DIREZIONE GRA.

AI PARIOLI, SEMPRE CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA GUIDUBALDO DEL MONTE

ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI: IL TRAFFICO è DEVIATO SU

VIA DI SAN VALENTINO E CI SONO INCOLONNAMENTI PROPRIO SU VIALE MARESCIALLO

PILSUDSKI A PARTIRE DA VIALE TIZIANO.

SEMPRE A ROMA NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI

VIA DI GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DALL’OSPEDALE SAN

PIETRO VERSO IL GRA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

