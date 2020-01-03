Traffico Roma del 03-01-2020 ore 14:30
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LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE ANCORA QUALCHE
RALLENTAMENTO A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER LA CENTRALE DEL LATTE SINO
ALL’USCITA PER LA VIA NOMENTANA, IN DIREZIONE, QUINDI, SALARIA: SI TRATTA
DI TRAFFICO GENERATO DA UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI RISOLTO.
CI SONO, PERò, DEI RALLENTAMENTI CONSEGUENTI SULLA VIA NOMENTANA A PARTIRE
DA VIA DI CASAL BOCCONE IN DIREZIONE GRA.
AI PARIOLI, SEMPRE CHIUSA PER ALLAGAMENTI VIA GUIDUBALDO DEL MONTE
ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI: IL TRAFFICO è DEVIATO SU
VIA DI SAN VALENTINO E CI SONO INCOLONNAMENTI PROPRIO SU VIALE MARESCIALLO
PILSUDSKI A PARTIRE DA VIALE TIZIANO.
SEMPRE A ROMA NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI
VIA DI GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DALL’OSPEDALE SAN
PIETRO VERSO IL GRA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma