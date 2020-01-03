Traffico Roma del 03-01-2020 ore 16:30
Più informazioni su
A ROMA NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI
GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI VERSO
IL GRA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA SALARIA LL’ALTEZZA
DELL’AEROPORTO DELL’URBE PER ENTRAMBE LE CARREGGIATE.
AI PARIOLI, FINALMENTE RIAPERTA VIA GUIDUBALDO DEL MONTE, IN PRECEDENZA
CHIUSA PER ALLAGAMENTI ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI: IL
TRAFFICO è DEVIATO SU VIA DI SAN VALENTINO E CI SONO INCOLONNAMENTI PROPRIO
SU VIALE MARESCIALLO PILSUDSKI A PARTIRE DA VIALE TIZIANO.
NEL RIONE MONTI ANCORA CHIUSO PER dissesto del manto stradale Largo Corrado
Ricci.
A ROMA SUD, SULLA VIA PONTINA, INCIDENTE SULLA COMPLANARE ALL’ALTEZZA DI
SPINACETO: CI SONO RALLENTAMENTI E CODE A PARTIRE DA VIA DI VALLERANO VERSO
POMEZIA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma