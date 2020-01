Traffico Roma del 03-01-2020 ore 17:30

Sul gra, in carreggiata interna, incidente all’altezza dello svincolo per

la via tuscolana: ci sono code a partire dalla prenestina; incolonnamenti a

tratti anche in carreggiata esterna, a partire dalla pontina.

A ROMA NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI

GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI VERSO

IL GRA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST FRA viale di tor di

quinto e la via salaria e tRa l’USCITA VIA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA

D’INGRESSO PER LA A24, tutto IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.

rallentamenti per incidente si via dei monti di pietralata, tra via curioni

e via di pietralata

SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO per incidente FRA CASTEL di decima e

castel ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA: rallentamenti e code anche su via di

pratica tra castel romano e villaggio azzurro.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma