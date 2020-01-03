Traffico Roma del 03-01-2020 ore 20:00
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A ROMA NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI
GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST in prossimità della RAMPA
D’INGRESSO PER LA A24, E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, tutto IN
DIREZIONE SAN GIOVANNI.
ANTICIPIAMO IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE INDETTO PER DOMANI ALL’INTERNO
DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E
MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma