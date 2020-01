Traffico Roma del 03-01-2020 ore 20:00

A ROMA NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI

GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST in prossimità della RAMPA

D’INGRESSO PER LA A24, E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE, tutto IN

DIREZIONE SAN GIOVANNI.

ANTICIPIAMO IL DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE INDETTO PER DOMANI ALL’INTERNO

DELLA ZTL-FASCIA VERDE DALLE 7.30 ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E

MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, AUTOVEICOLI A BENZINA E DIESEL FINO AD EURO 2.

