Traffico Roma del 03-01-2022 ore 17:30

Luceverde Roma da Simone a cercare una buona serata bentrovate a questo appuntamento in aumento in queste ore il traffico ma tutto questo in una giornata dove non sono molti gli spostamenti pochi Infatti i disagi le maggiori difficoltà per il traffico sulla via Salaria si tratta di lavori tra la tangenziale all’aeroporto dell’Urbe il transito è su carreggiata ridotta sull’autostrada per L’Aquila e per terra molla A24 verso l’Abruzzo un incidente tra il raccordo anulare alla barriera e rallentamenti sul Raccordo Anulare rallentato il traffico in carreggiata esterna all’uscita della Casilina prestare attenzione a incidenti sul lungotevere Vaticano e sulla via Laurentina altezza via di Tor Pagnotta all’Eur Torrino chiusa da alcune ore via Camillo Sabatini si tratta di lavori idrici mentre a Monteverde per accertamenti tecnici agli archi tra le Mura Gianicolensi e via Dandolo attenzione a possibili chiusure e con questo è tutto i dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito Roma punto luceverde.itGrazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma