Traffico Roma del 03-02-2020 ore 07:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E APPIA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN
DIREZIONE DI ROMA.
OGGI SERVIZIO REGOLARE SULLA RETE ATAC: DIFFERITO LO SCIOPERO DI 24 ORE
PREVISTO PER LA GIORNATA DI OGGI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma