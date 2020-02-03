Traffico Roma del 03-02-2020 ore 08:30
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGITAA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA
TRIONFALE E VIA AURELIA.
INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL GRA E
LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA SAN LORENZO E VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA GREGORIO XI TRA VIA MARIANO
D’AMELIO E VIA FULVIO MAROI, IN DIREZIONE VIA DI BOCCEA
TRAFFICATA LA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E L’EUR.
MANIFESTAZIONE DALLE 10.00 ALLE 14.00 IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI
ZONA.
OGGI SERVIZIO REGOLARE SULLA RETE ATAC: DIFFERITO LO SCIOPERO DI 24 ORE
PREVISTO PER LA GIORNATA DI OGGI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma