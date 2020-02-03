Traffico Roma del 03-02-2020 ore 09:30
Più informazioni su
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E APPIA; TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA ESTERNA CON RALLENTAMENTI TRA VIA
DI BOCCEA E VIA AURELIA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA..
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA IL
GRA E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA TIBURTINA E VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL DI
DECIMA E VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA. CODE ANCHE IN DIREZIONE DI ROMA TRA
SPINACETO E L’EUR.
MANIFESTAZIONE DALLE 10.00 ALLE 14.00 IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI
ZONA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
———————–
AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma