Traffico Roma del 03-02-2020 ore 10:00
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CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA
E APPIA.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO TRA
VIALE PALMIRO TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE CON CODE TRA VIA TIBURTINA E VIALE
CASTRENSE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA FLAMINIA CON CODE TRA IL GRA E VIA DEI DUE
PONTI, DIREZIONE CENTRO CITTÀ.
TRAFFICO IN CODA ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E
L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
TRAFFICO IN CODA PER LAVORI SULLA VIA PONTINA TRA TOR DE CENCI E VIA DI
PRATICA VERSO POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
MANIFESTAZIONE DALLE 10.00 ALLE 14.00 IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI
ZONA.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma